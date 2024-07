The Batman Arkham Asylum spin-off-serie går ikke lenger videre

HQ

Den planlagte Arkham Asylum-serien vil ikke lenger gå videre på Max. Serien ble først avslørt i 2020, men Antonio Campos' visjon om det berømte asylet vil ikke se dagens lys.

Variety brakte denne nyheten, og sier også at en eller annen versjon av Arkham Asylum kan se en serieadaptasjon i fremtiden. Det ville ha vært nok et innblikk i Matt Reeves' Batman-univers, etter The Batman fra 2022 og den kommende Penguin-serien.

Serien startet sin livssyklus som en Gotham PD-serie, som deretter utviklet seg til å handle mer om Arkham Asylum. Ingen av visjonene vil imidlertid komme frem i lyset nå, i det minste ikke i deres nåværende tilstand.