The Batman lagt på is igjen etter smitte av Covid-19

En av personene som ikke bør få påvist Covid-19 for at produksjonen av en film skal kunne fortsette er selvsagt hovedrollen, noe The Batman tydeligvis erfarer nå.

For selv om Warner Bros. bare bekrefter at filmingen av The Batman har blitt stoppet igjen bare dager etter at den startet på grunn av at noen i produksjonen testet positivt for Covid-19 hevder Vanity Fair sine kilder at det er selveste Robert Pattinson. Dermed tror jeg vi kan være ganske sikre på at filmen ikke vil ha premiere neste år likevel...