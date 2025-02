The Batman - Part II starter innspillingen senere i år

HQ

Det er tre år siden Batman hadde premiere, og tanken var at innspillingen av oppfølgeren skulle starte omtrent nå, med premiere høsten 2026. Men ... det skjedde ikke.

Manuset trakk ut i tid og forstyrret muligens også James Gunn og Peter Safrans planer for DCU. Dette førte til en stor forsinkelse, og i stedet vil oppfølgeren ikke bli utgitt før 1. oktober 2027.

Under et filmevent i London kommenterte Batman selv, Robert Pattison, The Batman - Part II og sa til Deadline at innspillingen vil starte mot slutten av 2025. Han ville ikke si noe om historien, men la til at "it's cool, though, it's cool". Det er imidlertid en sterk mulighet for at Pingvinen, spilt av Colin Farrell, vil dukke opp i del to, selv om han ikke antas å være hovedskurken.