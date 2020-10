The Batman utsatt til 2022, men Matrix 4 fremskyndes

Du ser på Annonser

Så kom annonseringen de fleste forventet. Etter at Robert Pattinson tilsynelatende ble smittet av Covid-19 og måtte settes i karantene var det bare et tidsspørsmål før Warner Bros. måtte innrømme at vi må vente lenger enn planlagt på å se han som Batman. Nå har vi fått bekreftelsen.

Warner Bros. kan nå fortelle at de har utsatt The Batman fra den 1. oktober 2021 til den 4. mars 2022. Samtidig flyttes The Flash fra den 2. juni 2022 til den 4. november samme år og Shazam 2 må vente til den 2. juni 2023 i stedet for den 4. november 2022.

Heldigvis er det litt godt nytt også, for Warner har faktisk bestemt seg for å fremskynde Matrix 4. I stedet for å måtte vente til den 1. april 2022 er planen nå at vi skal se Neo igjen den 22. desember 2021.