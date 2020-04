The Batman utsettes, kommer etter Suicide Squad

I forrige uke fortalte James Gunn at den kommende Suicide Squad-filmen ikke vil utsettes som følge av COVID-19, noe som nok fikk flere til å håpe at Warner Bros. ville klare å holde tidsskjemaet for alle filmene sine. Det viser seg å være langt fra tilfellet.

Warner Bros. har nemlig annonsert at de utsetter, og i ett tilfelle fremskynder, alle DCU-filmene utenom Suicide Squad og Wonder Woman 1984 (som ble utsatt tidligere i år). Matt Reeves' The Batman har nå blitt utsatt fra 25. juni 2021 til 1. oktober 2021. Dermed vil den mørke ridderen komme på kino litt under to måneder etter Suicide Squad siden Gunns film fortsatt skal ha premiere den 6. august om alt går som planlagt.

Shazam! 2 må på sin side se seg nødt til å flyttes fra den 1. april 2022 til den 4. november 2022. Heldigvis er The Flash så rask at filmen hans fremskyndes en måned fra den 1. juli 2022 til den 3. juni 2022.