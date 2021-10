The Batman-trailer gir troen på The Dark Knight-kvalitet

HQ

Det kunne virke som om til og med Warner Bros. betraktet The Batman som den viktigste delen av DC FanDome med all hintingen og markedsføringen den siste tiden, så det er ikke rart de sparte den nye traileren til slutt. Gledelig nok var det en verdig avslutning på showet.

Dette siden kveldens The Batman-trailer fortsetter å øke forventningene mine med en nærmere titt på Bruce Wayne både i dress og kostyme, The Riddler, Catwoman og fler i scener fylt med både drama og action. Den 4. mars kan ikke komme raskt nok her i alle fall.