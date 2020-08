The Batman-trailer viser en ung og brutal Pattinson

Du ser på Annonser

Selv om flere av rolleinnhaverne ble avslørt før planlagt har det vært en del mystikk rundt Matt Reeves' The Batman-film, men i dag oppklarte regissøren enkelte ting samtidig som han ga oss den første traileren.

Nå vet vi blant annet at Robert Pattinson spiller en Bruce Wayne som bare er i sitt andre år som Batman, og som traileren viser betyr dette en ganske mørk og brutal utgave. I samme slengen bekrefter han at TV-serien vil være i hans første år, så det høres ut som om det nærmest blir en prolog.

Hva selve filmen angår får vi endelig se Jeffrey Wright som Gordon, Zoe Kravitz på vei til å bli Catwoman og et lynraskt glimt av Colin Farrell som Penguin. Når vi topper dette med The Riddler, Alfred og et par andre hint fra Reeves er det ikke tvil om at dette kan bli meget spennende. Spesielt med tanke på at denne traileren er laget når mindre enn en tredjedel av filmen av innspilt. Forhåpentligvis får de startet opp igjen i september som planlagt, for denne skal sees.