The Bear går etter stjernene i sesong 3-trailer

Vi visste allerede at den tredje sesongen av The Bear kommer til store deler av verden (og forhåpentligvis Norge) den 27. juni, men mange har lurt på hva slags drama vi har i vente. Dagens trailer gir oss en god pekepinn på hva som kommer.

For det virker som om Jeremy Allen Whites Carmen vil at restauranten skal få sin første stjerne, noe som betyr at den blir så seriøs at de andre begynner å stille spørsmål ved denne nye retningen. Dette vil tilsynelatende føre til enda mer krangling i gruppen, så det blir interessant å se hva som skjer om mindre enn en måned.