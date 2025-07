The Bear kommer tilbake for en femte sesong

HQ

The Bear sin fjerde sesong kom nettopp på Disney+ i forrige uke, men den har tydeligvis vært en suksess allerede, ettersom FX har bestemt seg for å trykke på avtrekkeren og bringe serien tilbake for minst en femte sesong, ifølge Deadline. Vi forventet så mye med tanke på slutten av den fjerde sesongen, som etterlot en stor dør vidåpen og et historiefortellende tomrom å fylle, men vi har nå en fast bekreftelse på at serien kommer tilbake.

Når det gjelder premieredatoen, vil man gjerne tro at den vil holde seg til sin årlige ankomststil og sannsynligvis debutere sommeren 2026, men det skal sies at det kan bli stadig mer utfordrende å sette opp tidsplaner med alle de mange rollebesetningsmedlemmene, spesielt siden Jeremy Allen-White, Ayo Edibiri og Ebon Moss-Bachrach er i ferd med å bli Hollywood-varer, med førstnevnte og sistnevnte nå som henholdsvis Star Wars- og Marvel-stjerner, og Edibiri er en av de mest lovende unge stjernene i bransjen.

Gleder du deg til en ny runde med skriking og roping i The Bear?