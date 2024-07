HQ

Jeg er overbevist om at The Bears andre sesong er noe av det beste som finnes på TV. Den har virkelig alt, og fordi den er pakket så tett rundt tidsbegrensningene for restaurantåpningen, blir det ikke tid til fete og unødvendige detaljer.

Problemet med at The Bear sesong 2 er så bra, er imidlertid at den er veldig vanskelig å følge opp. På en måte føles den andre sesongen nesten som den perfekte avslutningen på serien. Etter at sesong 1 endte med at Carmy fikk penger til å virkelig slå seg løs, kulminerer sesong 2 med at han åpner restauranten han alltid har ønsket seg. Takket være en lang tid i fryseren faller det hele selvfølgelig fra hverandre i det perfekte øyeblikket, men det føles likevel som The Bear tvers igjennom.

Så da står vi igjen med en sesong 3 som allerede fra første minutt må bevise at den er nødvendig. Ja, vi vil se hva som skjer videre med disse karakterene som vi elsker, men vi trenger også et nytt mål som de alle kan begynne å jobbe mot. Eller, hvis vi ikke har det, trenger vi en gyldig grunn for hver hovedaktør for at vi skal beholde interessen for dem. Og dessverre kan jeg ikke si med full tillit at The Bear sesong 3 leverer på det.

Denne sesongen er fortsatt veldig bra til til tider bemerkelsesverdig TV, men å si at den er i nærheten av den perfekte forgjengeren ville rett og slett være feil. Det er noen åpenbare problemer med The Bear sesong 3 som vi sannsynligvis ville tilgitt enhver annen serie for å ha, men fordi det er The Bear, kan den ikke helt slippe unna med dem.

Det største problemet jeg har hatt er med det generelle tempoet og den uviktige følelsen denne sesongen har. Etter en første episode som i stor grad fungerte som en oppsummering av det som hadde skjedd før, var jeg klar til å gå videre, men likevel tok det til andre halvdel av sesongen før det virkelig føltes som om det skjedde noe av verdi. Forhold som ble revet opp i forrige sesong er satt på vent, problemer som kunne ha kommet og blitt løst i løpet av sesongen har blitt skjøvet ut for å skape dette generelle behovet for at sesong 4 er den der alt vil skje.

Ikke akkurat noen god følelse når man ser mesteparten av sesong 3 da. The Bear er fortsatt en mer enn fornøyelig serie å se takket være arbeidet med å bygge opp karakterene i de siste sesongene, men det er en følelse av apati mot sesong 3 som jeg virkelig ikke hadde forventet. Det må være flott å vite at man kommer til å få en fjerde sesong, men det betyr ikke at man ofrer noen form for hastverk for å få ting gjort i den tredje. Det finnes fortsatt gode episoder og minneverdige øyeblikk som jeg ikke skal røpe, men de kommer for det meste senere, slik at spesielt første halvdel føles som om den drar beina etter seg slik at de gode tingene kan spares til sesong 4.

Det er også altfor mange Fak-øyeblikk for min smak i denne sesongen. Hver episode har en eller annen form for dedikasjon til Fak-familien. Neil, spilt av Mathy Matheson, er altfor sympatisk til å bli irriterende, men broren Theodore Fak, som ellers hadde en flott cameo i juleepisoden i sesong 2, føles veldig anmassende i denne sesongen. Jeg måtte google skuespilleren som spiller Ted Fak bare for å forsikre meg om at han ikke var en manusforfatter eller produsent som ga seg selv mer spilletid. Det er også en Fak-kameo som, i motsetning til tidligere kjendisopptredener i serien, bare bidro til å bryte innlevelsen i The Bear, og fikk den til å føles mer som en SNL-sketsj enn den prestisje-TVen vi har lært å kjenne den som.

Det fremstår som et svar til dem som kritiserer The Bear for å være en komedie, ettersom de klønete Fak får gi serien en veldig åpenbar komisk lettelse, som føles malplassert det meste av tiden. Deres tid på skjermen frarøver også andre karakterer en anstendig utvikling. Ritchie, seriens beste karakter, føles for eksempel tilsidesatt i mesteparten av sesongen, og har en bue som starter, men ikke fullføres.

Alt i alt føles The Bear sesong 3 som et uferdig produkt. Vi vet at den opprinnelige planen var å filme sesong 3 og 4 etter hverandre, men nå er presset mye høyere for den fjerde sesongen. Kanskje skaperen Christopher Storer trenger presset for å oppnå storhet, akkurat som Carmy selv. Vi får vente og se. Det kan høres ut som om jeg har vært altfor hard mot The Bear, men når man forventer fantastisk TV, og bare får gode, severdige episoder for det meste, føler man seg litt nedstemt. Men det er nettopp så bortskjemt jeg har blitt av denne serien.