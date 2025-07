The Bear: Sesong 4

HQ

The Bear er en fascinerende serie, for da den kom ble den en umiddelbar og massiv hit takket være sitt kaotiske, men utrolig høykvalitetsdrama. De to første sesongene var ganske utmerkede, men det har vært en utfordring å opprettholde dette suksessnivået, og den tredje sesongen falt litt av lasset. Spørsmålet med den nylige fjerde sesongen er om The Bear kan komme tilbake på sporet og nå tilbake til sine imponerende høyder.

Etter å ha avsluttet sesong 4 tror jeg ikke The Bear helt har funnet tilbake til formen ennå. Dette kan høres ut som om jeg er i ferd med å fortelle deg at denne serien er helt på jordet og på nippet til å være unngåelig, men det ville være helt feil. The Bear er fortsatt kvalitet og fantastisk TV, men sesong 4, som sesong 3, er ikke fullt så bra som det som kom opprinnelig, og jeg tror det er en håndfull sentrale grunner, spesielt i denne siste runden med episoder, til hvorfor.

For det første har The Bear aldri vært en enkel serie å se på. Serien har funnet sin plass ved å være emosjonell, høylytt, stressende og noen ganger ubehagelig når de ulike karakterene kommer på kant med hverandre. Dette har ikke endret seg i sesong 4, men det ser ut til å være et større fokus på karakterene og mindre på mat og kokkekunst, noe som betyr at tempoet føles mer oppkvikkende og utfordrende å fordøye, ettersom det er færre avslappede øyeblikk som dreier seg om en spektakulær rett som blir født. I stedet er vi tilbake til el clasico, med skriking og kjefting på hverandre, eller å se karakterene håndtere problemene sine i hjerteskjærende og ærlige scener som føles like ubehagelige å se på som de ville vært hvis du var i rommet med stjernene som fremførte dem live. Det er en merkelig dynamikk som er beundringsverdig og beviser seriens fortreffelighet, men det gjør den også vanskelig å konsumere til tider, og denne sesongen er en særlig synder i så måte, da det føles som om elendigheten har blitt skrudd opp til elleve.

Denne typen tempo og begynnende distanse til mat og kokkekunst påvirker også mange av episodene, ettersom det føles som om The Bear vil at du skal huske at det er mer enn bare et kokkedrama, ved å levere spinoff-lignende episoder som utforsker Ayo Edibiris Sydney og hvordan hun tar en stor avgjørelse, eller bryllupet til Gillian Jacobs' Tiff og Josh Hartnetts Frank, for å nevne noen eksempler. Noen av disse episodene er noe av det beste sesongen har å by på, og viser at The Bear er i ferd med å gå fra å være et kjøkkendrama til å bli et familiedrama, og selv om det har sine fordeler, føles det også som om den mister noe av sjarmen ved det opprinnelige premisset underveis.

Men utover dette fortsetter The Bear å være en av de best spilte seriene på TV i dag, med flotte og autentiske prestasjoner fra kjernegalleriet, det være seg Jeremy Allen White, Edibiri eller Ebon Moss-Bachrach, eller de ulike birollestjernene, som inkluderer skuespillertitaner som Jamie Lee Curtis, som er tilbake som den scenevridende og krevende Donna. Det føles imidlertid som om de har redusert antall cameos denne gangen, for i tillegg til Will Poulter og John Mulaney som vender tilbake, er det store nye tilskuddet Brie Larson som Francie Fak, et flott og veldig høylytt motstykke til Abby Elliotts Sugar.

Så ja, The Bear er fortsatt kvalitet og god TV, men den har ennå ikke nådd tilbake til den toppformen vi en gang kjente den som. Karakterutviklingen og prestasjonene i denne serien er noe av det beste du kan se på TV, og spesielt den siste episoden er en av de mest emosjonelle og utfordrende enkeltscenene jeg har sett til dags dato, noe som beviser at kjernen i denne serien fortsatt er en fortreffelighet som få kan konkurrere med. Men er det like uanstrengt underholdende og friskt som det vi en gang kjente? Ikke helt i mine øyne. Det er tydelig at det er behov for utvikling og innovasjon i den kommende femte sesongen, noe som avslutningen på sesong 4 bør legge godt til rette for...