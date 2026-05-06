The Bear slipper overraskende prequel-episode i forkant av sesong 5

Vi trodde Jon Bernthal først skulle komme tilbake til skjermene våre i mai med den nye Punisher TV-filmen One Last Kill, som har premiere den 12. mai, men ut av det blå har en helt ny episode av The Bear dukket opp på Disney+.

Episoden heter Gary, og den ble annonsert på Instagram av medspillerne Jon Bernthal og Ebon Moss-Bachrach. Episoden ble også skrevet av de to, og regissert av Christopher Storer. Hvis Michael er i nærheten, vet vi at det er en prequel-episode, og Gary følger begge karakterene på en biltur rundt tidspunktet for Fishes-episoden fra sesong 2.

Gary fungerer som en opptakt til The Bears femte sesong, som blir den siste. Etter at Carmy i sesong 4 forlot restauranten for å gi seg selv litt fred, er det sannsynlig at The Bear må fortsette uten ham, noe som byr på noen alvorlige utfordringer for den kommende perioden.