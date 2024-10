The Bearer & The Last Flame føles som et klassisk Dark Souls, men følelsen av å oppdage historien er mye tydeligere

Den sjelelige flammen er langt fra slukket i 2024. De siste årene har vi hatt store eksponenter for denne ARPG-subsjangeren som Lies of P, Lords of the Fallen og Elden Ring, for å nevne de største. Men under disse store navnene finnes det også mer beskjedne utviklinger, med gode ideer som noen ganger bare er drevet av lidenskapen til skaperen. Og vi ser ut til å ha funnet en perle i havet som bringer tilbake lignende følelser som Dark Souls i 2011: The Bearer & The Last Flame.

Lignende, men med nye elementer som sikkert vil bli ønsket velkommen av fans av denne typen spill, som The Bearer & The Last Flame's viktigste og eneste utvikler, Javier Castilla, forklarte oss i et intervju på den siste IndieDevDay som du kan se nedenfor.

HQ

Castilla er den viktigste drivkraften bak tittelen, som har sterke likhetstrekk med FromSoftwares gjennombrudd fra 2011, selv om historien den gang var litt uklar. Det er noe Castilla ønsker å endre på i The Bearer & The Last Flame.

"Jeg vil gjøre historien mer forståelig, så på slutten av hvert nivå er det en NPC som forklarer hva du har gjort i det nivået du har fullført.

Så den forklarer historien og forklarer historien og hvorfor du er der og så videre."

"Så du går gjennom historien i spillet, og du får en kommentar, et veldig enkelt svar på hvorfor du gjør dette."

Det er tydelig at Dark Reaper Studio har lagt ned mye arbeid i sin debut som spillutvikler på PC og konsoller (The Bearer & The Last Flame kommer til PC og PS5 25. mars, hvis utviklingen og kvalitetssikringen går bra på dette siste stadiet):

Jeg har vært i denne bransjen i 10 år og laget spill for mobile plattformer, og etter den tiden bestemte jeg meg for at jeg var klar, jeg har nok erfaring til å ta et skritt videre inn i PC- og konsollspill, og her er det."

Med et enormt utvalg av muligheter for å takle denne mørke historien, over 250 våpen, evner og magi, er The Bearer & The Last Flame satt til å være en av de titlene som soulslike fans bør holde et øye med neste vår.