The Bears Ayo Edebiri om Elon Musk: "Ikke bare er han [en] fascist, han er en idiot"

Feilinformasjon er overalt i dag. Noen kan bare finne på en overskrift, slenge den ut på sosiale medier, og du kan være sikker på at noen andre vil ta det som fakta. Dette er vanligvis ikke så farlig, men det kan føre til alvorlig hat når en kjent person faller for agnet.

Elon Musk la ut en falsk påstand om at The Bear and Bottoms-skuespillerinnen Ayo Edebiri var ønsket av Disney for å erstatte Johnny Depp i en fremtidig Pirates of the Caribbean-film. I en Instagram-historie (via CultureCrave) delte Edebiri hvordan dette hadde ført til "vanvittige dødstrusler og rasistiske skjellsord."

"Så ikke bare er [Musk] en s**g h**l-ing fascist", skrev hun. "Han er en idiot." Det er tydelig at Edebiri ikke er en fan av Musk, da. Selv om man kunne håpe at reaksjoner som dette kunne få Musk til å tenke seg om når han legger ut noe på nytt, er han altfor langt nede i kaninhullet nå, og det er lite sannsynlig at han kommer til å slutte å legge ut det som faller ham inn.

