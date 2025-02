The Beatles vant en Grammy for en låt de skrev for 50 år siden

HQ

Til tross for at The Beatles gikk fra hverandre for over 50 år siden og at de ikke har skrevet en ny låt siden den gang, klarte bandet likevel å vinne en Grammy under prisutdelingen i helgen.

Bandet var nominert i flere kategorier for sin nylige utgivelse av sangen Now and Then, som ble skrevet for et halvt århundre siden, men som aldri ble utgitt fordi vokalen og pianolyden fra John Lennon lå på samme spor og var umulig å skille fra hverandre. AI-teknologi og maskinlæring klarte imidlertid å gjøre det likevel, og i slutten av 2023 ble sangen (som inneholdt et gitarspor innspilt i 1994) gitt ut til publikum.

Det var denne sangen som fikk et par Grammy-nominasjoner i slutten av 2024, inkludert Best Rock Performance og til og med Record of the Year. Den vant faktisk førstnevnte kategori, foran The Black Keys' Beautiful People (Stay High), Green Days The American Dream is Killing Me, IDLES' Gift Horse, Pearl Jams Dark Matter, og St. Vincents Broken Man. I sistnevnte kategori tapte den mot Kendrick Lamars Not Like Us.

Når det gjelder noen av de andre Grammy-vinnerne, kan du gå over her for å lese mer.

Dette er en annonse: