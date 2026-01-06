The Beauty leverer The Substance-lignende drama i januar

Denne måneden er en av de lovende nyhetene som kommer til å gjøre sin ankomst FXs The Beauty, en dramaserie som har et plot som er veldig likt det The Substance så ut til å utforske da den hadde premiere på kino nylig.

Ideen er enkel. Ashton Kutcher spiller administrerende direktør i et selskap som skaper og selger et nytt produkt som kan gjøre hvem som helst dødssøt. Det er et medikament som kan overføres seksuelt, noe som betyr at hvem som helst kan bli en fantastisk skjønnhet, og dermed overskride grensene for genetikk, oppdragelse og egenomsorg. Haken er imidlertid at stoffet har problemer, problemer som gjør at de som blir rammet snart utvikler forferdelige tilstander som til slutt fører til grusomme dødsfall, men i et forsøk på å tjene enorme mengder penger, blir stoffet likevel sendt ut. Her kommer Evan Peters og Rebecca Halls detektiver inn i bildet, to personer som er ute etter å avsløre konspirasjonen som står i sentrum for dette komplottet.

Serien kommer til Disney+ allerede den 22. januar. For mer informasjon om serien, kan du se traileren og det offisielle sammendraget nedenfor.

"I FXs "The Beauty" blir moteverdenen mørk når internasjonale supermodeller begynner å dø på grusomme og mystiske måter. FBI-agentene "Cooper Madsen" (Evan Peters) og "Jordan Bennett" (Rebecca Hall) blir sendt til Paris for å avdekke sannheten. Etter hvert som de dykker dypere ned i saken, avdekker de et seksuelt overførbart virus som forvandler vanlige mennesker til visjoner av fysisk perfeksjon, men med skremmende konsekvenser. Deres vei fører dem rett i kryssilden til "The Corporation" (Ashton Kutcher), en lyssky teknologimilliardær som i hemmelighet har utviklet et mirakelmiddel kalt "The Beauty", og som vil gjøre hva som helst for å beskytte sitt billioner-dollar-imperium - inkludert å slippe løs sin dødelige håndhever, "The Assassin" (Anthony Ramos). Etter hvert som epidemien sprer seg, blir "Jeremy" (Jeremy Pope), en desperat outsider, fanget i kaoset, på leting etter et formål mens agentene kappløper gjennom Paris, Venezia, Roma og New York for å stoppe en trussel som kan forandre menneskehetens fremtid. "The Beauty" er en global thriller som stiller spørsmålet: Hva ville du ofre for perfeksjon?"