The Beekeeper-duoen Jason Statham og David Ayer gjenforenes for en ny actionfilm

I det siste har David Ayer og Jason Statham gått sammen i en rekke actionfilmer, noe som har vært et svært vanlig regissør-skuespiller-par. Det startet med The Beekeeper og gikk snart videre til A Working Man, og selv om fansen vet hva de kan forvente av denne typen filmer, er det tydeligvis et ganske stort publikum for dem, ettersom de to nå skal jobbe sammen igjen.

Ifølge Deadline nevnes det at Ayer og Statham vil kollidere igjen for John Doe, en actionfilm der Statham spiller hovedrollen som den unnvikende helten, Mannen uten navn, en person uten erindring om sin fortid som snart oppdager at han var høyt trent for et oppdrag som fortsatt er i gang og som han blir jaktet på.

Synopsis, som per Deadline, forklarer: Statham spiller "en mann uten hukommelse, uten fortid og uten navn - og bare ett ansikt han ikke kan glemme: Eliza. Etter hvert som fragmenter av identiteten hans vender tilbake, oppdager han at han ble opplært til et oppdrag som fortsatt pågår, og at han jages av de samme menneskene som sendte ham ut. Med fiender som nærmer seg, må John velge mellom å fullføre det han har påbegynt ... eller å beskytte det eneste som får ham til å føle seg menneskelig: kjærligheten."

Det sies at John Doe blir skrevet av Zak Penn fra Ready Player One, og at målet er at filmen skal begynne å produseres i september med Black Bear som hovedproduksjonsselskap. Black Bear produserte nylig Stathams siste film, Shelter.

Det er ikke sagt noe om en premieredato, men med håp om at filmen vil bli filmet innen utgangen av året, virker en debut i slutten av 2027 eller senere sannsynlig.