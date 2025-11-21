HQ

Når jeg går inn i et gammelt hus eller en annen gammel bygning tar jeg meg ofte i å lure på hvilke historier veggene og gulvene kunne fortelle hvis de kunne snakke. Historier om tidligere beboere, om vanskelige tider og om lykkelige øyeblikk. Det ser ut til at indie-studioet Blue Backpack fra Berlin har hatt lignende tanker, og det lille narrative eventyrspillet The Berlin Apartment dreier seg om nettopp dette.

Håndverkeren Malik har kjøpt en eldre leilighet i Berlin, som han planlegger å pusse opp og kanskje selge videre. Han jobber hardt i leiligheten og har ofte med seg datteren Dilara. Det kan imidlertid være vanskelig å fokusere på arbeidet, for som barn er Dilara både nysgjerrig og eventyrlysten.

Under det omfattende oppussingsarbeidet oppdager Dilara stadig flere spor etter leilighetens tidligere beboere - for eksempel bak det gamle tapetet i stuen eller bak de gamle flisene på badet. For hver ting hun finner, forteller faren henne en liten historie bak det hun har funnet, og de utspiller seg alle innenfor de samme fire veggene, i den lille, gamle og sjarmerende leiligheten midt i Berlin.

Den første historien utspiller seg i 1989, da leiligheten lå på den østtyske siden av Berlinmuren og svært nær selve muren. Fra leilighetsvinduet kunne man tydelig se inn i stuene til husene på vestsiden, og ved en tilfeldighet begynner leilighetens beboer å kommunisere med en kvinne på vestsiden av muren via papirfly med små beskjeder på. Det er en ganske hyggelig, men litt trist historie om vennskap på tvers av skillelinjer.

Mange forskjellige mennesker har bodd i den gamle leiligheten. Blant annet bodde det en jødisk kinoeier der i 1933 og en liten jente med sin mor og lillebror i 1945, og når julen kommer, pynter hun den kalde leiligheten forventningsfullt, for hun venter på at faren skal komme tilbake fra fronten. Moren hennes vet imidlertid bedre.

Hvis du kan litt om tysk historie, vil du se bare ut fra datoene at dette var skjellsettende år for landet. Disse tidene skildres gjennom noen små, fine og ganske rørende historier, og de er typisk sett fra en annen vinkel enn vi vanligvis opplever disse skjellsettende årene.

Som vanlig i denne typen spill er de ganske enkle når det gjelder gameplay, og det gjelder også The Berlin Apartment. Du går stort sett rundt i leiligheten og løser forskjellige små gåter og utfører mindre oppgaver, men det er noen ganske gode mekanikker gjemt her, for eksempel når du må brette papirfly, noe som bidrar til å holde spillet friskt.

Den visuelle stilen er ganske fin og minner om en tegneserie, og det er morsomt å se hvordan den samme leiligheten ser ut i de ulike historiene. Lyden er også god, og stemmeskuespillerne leverer solide prestasjoner. Jeg vil anbefale å spille det med tysk lyd, da det passer bedre til stemningen i spillet.

The Berlin Apartment er en rørende liten historie og et glimt inn i Tysklands turbulente historie, fra førkrigstiden til slutten av andre verdenskrig og Berlinmurens fall. The Berlin Apartment prøver ikke å være mer enn det er, men hvis du er typen som liker gode historier eller rett og slett liker å kikke gjennom det "virtuelle nøkkelhullet" inn i andre menneskers liv, så kan vi lett anbefale The Berlin Apartment.