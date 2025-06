The Berlin Apartment kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S i november

Under Wholesome Games Direct -showet avslørte utvikleren btf GmbH nettopp at de ville lansere sitt kommende prosjekt i november. Spillet, som er kjent som The Berlin Apartment, er litt av en enhjørning, da det beskrives som en opplevelse som eksisterer i "sin egen sjanger, med en veldig annerledes atmosfære".

Spillet handler om en altmuligmann som tar på seg oppgaven med å pusse opp en falleferdig leilighet i den tyske byen Berlin. Etter hvert som oppussingsarbeidet skrider frem, avsløres informasjon om leilighetens tidligere beboere, og hver oppdagede relikvie fører til en samtale med håndverkerens datter om dette glimtet fra fortiden.

The Berlin Apartment kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S, og når det gjelder en fast utgivelsesdato, er alt vi har for øyeblikket vinduet i november.