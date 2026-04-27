The Big Bang Theory-spinoffen Stuart Fails To Save the Universe har premiere i juli

Det har vært kjent en stund at etter den vellykkede spin-offen Young Sheldon, som gikk over sju sesonger, er det et nytt The Big Bang Theory-sidesprang på gang, med tittelen Stuart Fails To Save the Universe. Bak tittelen skjuler det seg en historie med et ganske uvanlig premiss, der tegneseriebutikkeier Stuart Bloom (Kevin Sussman) ved et uhell aktiverer multiverset etter å ha blandet seg inn i et eksperiment Leonard og Sheldon har jobbet med.

Som vi vet, er dette et svært fleksibelt verktøy, ettersom det i bunn og grunn åpner døren for at hva som helst kan skje. Og det er akkurat det som skjer når Stuart og kjæresten Denise, Big Bang Theory-geologen Bert og Sheldons erkefiende Barry Kripke støter på alternative versjoner av seg selv mens de prøver å fikse alt.

HBO Max har nå delt de første bildene fra serien via Instagram, og det er også avslørt at premieren er satt til juli (dato ennå ikke bekreftet) på HBO Max.

