The Bikeriders Dumpet av Disney, finner nytt hjem hos Focus Features.

The Bikeriders har funnet et nytt hjem hos Focus Features etter å ha blitt fjernet fra Disneys lanseringskalender og utsatt på ubestemt tid. Filmen har allerede blitt sett av kritikerne, og ligger på 85 % på Rotten Tomatoes i skrivende stund.

"Vi er glade for å kunne legge et så spennende prosjekt til neste års sterke filmprogram. Vi ser frem til nok en gang å jobbe sammen med New Regency og til å gjenforenes med multitalentet Jeff Nichols på nok et av hans visjonære prosjekter", sier Peter Kujawski, styreleder i Focus Features, til Deadline. "Denne filmen er et eksempel på vår forpliktelse til å samarbeide med bransjens beste filmskapere og produksjonspartnere, og vi gleder oss til å bygge videre på den tidlige suksessen og trekke publikum inn i denne gripende filmen, som styrkes av sterke prestasjoner fra en utrolig rollebesetning."

Filmen skulle ha hatt premiere i desember i år, men det ser ut til at den får kinopremiere i 2024 nå som den har funnet et nytt hjem. Kommer du til å se The Bikeriders når den kommer på kino?