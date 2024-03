The Bikeriders-trailer viser en motorsykkelklubb bli gangstere

HQ

Vi var mange som gledet oss til å se Tom Hardy, Austin Butler og Jodie Comer i aksjon i Jeff Nichols' nyeste film, The Bikeriders, i slutten av 2023, men det var før filmen ble trukket fra lansering, solgt av Disney og 20th Century Studios til Focus Features og deretter satt til en ny premieredato i juni 2024.

Nå, mens vi er godt inne i det nye året, har Focus sluppet en ny trailer for The Bikeriders, der en motorsykkelklubb blir stadig mer voldelig og utvikler seg til skumle gangstere. Det sier seg selv at hvis du liker krimdramaer, er dette definitivt en serie du bør holde utkikk etter.

Synopsis: "The Bikeriders følger fremveksten av en motorsykkelklubb i Midtvesten, Vandals. Gjennom medlemmenes liv utvikler klubben seg i løpet av et tiår fra å være et samlingssted for lokale outsidere til å bli en mer uhyggelig gjeng som truer den opprinnelige gruppens unike livsstil."

The Bikeriders har premiere 21. juni 2024, og du kan se den nyeste traileren nedenfor.