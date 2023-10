The Bikeriders vil ikke debutere i begynnelsen av desember

Hvis du har markert 1. desember i kalenderen helt siden du så traileren på The Bikeriders, har vi dårlige nyheter til deg, for Disney og 20th Century Fox har nå besluttet å utsette filmen fra den planlagte premieredatoen.

Ifølge The Hollywood Reporter er årsaken til forsinkelsen de pågående streikene. Det nevnes imidlertid at filmen håper å kvalifisere seg til årets prisutdeling, og for å gjøre det må den ha premiere før utgangen av kalenderåret. Så kanskje kan vi se The Bikeriders i slutten av desember i stedet for i begynnelsen av måneden.

Hvis du ikke har sett traileren til The Bikeriders ennå, kan du se den nedenfor.