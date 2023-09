The Binding of Isaac får endelig nettbasert co-op-løsning

HQ

The Binding of Isaac kom ut for tolv år siden, hvis du ønsker å føle deg litt eldre, men det er først nå det er aktuelt å legge til skikkelig online co-op. En stor oppdatering er på vei til The Binding of Isaac, noe spillets utøvende produsent har avslørt.

Tyrone Rodriguez la ut et skjermbilde på Twitter/X av hvordan en matchmaking-skjerm ser ut, og bekreftet at online co-op faktisk kommer. Rodriguez uttalte også at dette bare kommer til Repentance, så du må eie DLC-en hvis du vil spille med venner online.

Det er likevel interessant å se at et av tidenes mest populære og innflytelsesrike roguelikes får betydelige oppdateringer selv etter 12 år.