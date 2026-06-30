«The Binding of Isaac: Rebirth» har nettopp satt en ny rekord for flest samtidige spillere noensinne på Steam

Som en del av Steam Summer Sale har The Binding of Isaac: Rebirth fått en betydelig prisreduksjon, med 90 % rabatt på de fleste pakkene det inngår i, inkludert Complete Edition som inneholder alle de ulike DLC-ene, og som for øyeblikket koster £3,70. Det er unødvendig å si at dette er et ganske utmerket tilbud, og mange fans har benyttet seg av det – så mange at det er satt en ny Steam-rekord for antall samtidige spillere for spillet, 12 år etter lanseringen.

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Og vi snakker ikke om en liten topp heller, ettersom antallet samtidige spillere nådde en topp på 130 954 spillere per i går, med over 92 000 personer som spiller aktivt i skrivende stund. Til sammenligning gjør denne toppen nå at «The Binding of Isaac: Rebirth» er det 156. mest spilte spillet på Steam gjennom tidene, noe som er en svært beundringsverdig prestasjon med tanke på at det ble lansert i 2014. Denne rekorden er også høy nok til å slå Borderlands 2, Outriders, Sekiro: Shadows Die Twice, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Dying Light: The Beast, Battlefield V og til og med utvikleren Edmund McMillens nyeste prosjekt, Mewgenics.

Det er uklart om denne rekorden vil bli slått igjen, men siden du kan få tak i selve grunnspillet for 1,09 pund på Steam, er det absolutt en mulighet for mange spillere å kjøpe seg et eksemplar og bidra til å skyte denne indie-suksessen enda høyere opp på rangeringen.