The Black Ball (La Bola Negra)

"Bare mysteriet lar oss leve, bare mysteriet"

Dette sitatet, selvfølgelig av Lorca, men myntet nettopp av en overraskende karakter mot den rørende slutten av La Bola Negra (The Black Ball), definerer en av styrkene ved Los Javis' nye film, som jeg hadde gleden av å se på premieren i Cannes: dens evne til å skjule, avsløre og imponere. For selv om budskapet og konteksten var forventet, var det den utsøkte raffinementet, den subtile måten den vever og avdekker på, som fengslet meg fra start til slutt. Hvor mange filmer om den spanske borgerkrigen (og om andre verdenskrig, og første verdenskrig) har vi ikke sett, hvor mange forsøk på å fordømme den historiske undertrykkelsen av ikke-normative seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter har vi ikke sett, og likevel er La Bola Negra ikke som noen av dem, verken fra den første eller den andre gruppen.

De tre historiene som veves sammen (Sebastián i 1937, Carlos i 1932 og Alberto i 2017), løper parallelt med de beste filmene som benytter seg av dette velbrukte fortellergrepet, men med et svært personlig preg. Til tider har sekvensene et mer avslappet, ryddig og likt tempo. Andre ganger går vi fra et øyeblikk med én karakter på ett sted til et helt annet i løpet av sekunder, men alltid med en komplementær og harmonisk intensjon. Den enes situasjon forklarer den andres, eller gir en ledetråd, eller utfyller den, eller bare ledsager den. Og selv om jeg normalt ville nevnt musikken senere, er det her det fantastiske lydsporet av Raül "Refree" Fernandez Miró spiller en tydelig rolle, som ikke lenger bare er emosjonell, men bevisst narrativ og asynkron. For eksempel når trompeten Sebastián spiller på fortsetter å lyde etter klippet for å sette scenen for det som skal komme i en annen tid og på et annet sted. Eller når han våger å livne opp en naken strandfeiring med fyrverkeri på 1930-tallet ved hjelp av dansemusikk.

Det er også en frisk og unik film. Nåtidshandlingen, som ved første øyekast virker mest forutsigbar eller kjedelig, får en enorm styrke etter hvert som filmen skrider frem og omfavner de to andre, og knytter dem til slutt sammen på en genial måte. Og det uten at det går på bekostning av det moderne dramaet, med øyeblikk av humor som er like særegne og treffsikre, og ved å løfte frem to kvinner der vi minst venter dem. På den ene siden Lola Dueñas' Teresa (Albertos mor), en av de best tegnede og mest troverdige karakterene i hele historien. På den andre siden, prikken over i-en: Glenn Close som biografen Isabelle Durand, det perfekte valget til å levere ordene som danner det rørende klimakset i denne typen trilogi.

Selv om jeg biter meg i tungen for å unngå å røpe noen av mysteriene som løfter denne opplevelsen (og jeg anbefaler at du går og ser den uten å vite for mye), er det klart at filmen bygger på og delvis forteller historien om Federico García Lorca; ikke bare om arven etter ham for fremtidige generasjoner, men også om hans innvirkning mens han levde, hans poesi og hans hemmelige seksuelle legning, skjult for offentligheten, men ropt eller sunget i den intime kretsen av hans nærmeste eller i hans skrifter. Men jeg visste dette før jeg gikk på kino, og jeg elsket også når og hvordan Lorcas figur blir introdusert. Det er ikke gjort på Hollywood-måten, dyttet rett i ansiktet på deg slik at du vet at "en berømt skikkelse" er knyttet til karakterene. Nei, det er først snakk om en samtidsaura og deretter en forsiktig introduksjon, slik at man som seer gradvis fornemmer hans innflytelse og får et inntrykk av hva han inspirerte kunstnere og lesere til, snarere enn at man ser navnet hans skrevet med store bokstaver. Etter hvert som handlingen begynte å ta form, overbeviste denne stilen meg faktisk så mye at avsløringen av karakteren på lerretet nesten føltes påtvunget og unødvendig.

Carlos (Milo Quifes), mens de svarte og hvite ballene kastes.

Og det er der jeg kan si minst. Når de to-tre hovedmysteriene mot slutten av filmen blir avslørt, og man forstår den store hemmeligheten som har vært holdt skjult i årevis, får alt som har vært før en ny klangbunn. Det samme gjelder handlingen rundt Carlos, med sine åpenlyst teatralske innslag, som uten videre bryter gjennom lerretet for å levere scener som er like minneverdige som hans dans med sigarett i hånd og munn. Dette er poetiske og teatralske virkemidler som vi nok en gang har sett før, men som Los Javis nailer med gusto. Om jeg får lov til å referere til dataspill, så overskrider det kunstneriske uttrykket her mediet for å bli noe større, nesten slik Sam Barlow forsøkte i Immortality.

Men jeg har tatt spranget med mindre eleganse enn regissørene. Det som utspiller seg mellom en gripende åpning som hekter deg ugjenkallelig fast og sammenfallet av den eller de avslutningene, er en reise mellom datidens to Spania og det som er igjen av dem i nåtiden. En historie om borgerkrigen som blander frontene for å tilby et par interessante eller forskjellige vinklinger, alt nødvendig for dem som er nostalgiske for tider de aldri opplevde. Perspektivet til gutten som er falangist på dekret og ender opp med å forelske seg i fangen. Perspektivet til den høyadelige gutten som blir avvist på kasinoet (ved en avstemning med onyxkuler) på grunn av rykter om hans ikke-ideologiske tilbøyeligheter. Om den mislykkede dramatikeren som dykker ned i det tidlige 1900-tallets coming-out-historier ... og ender opp med å avdekke noe langt større. Det handler om "å velge feil vei", men også om inspirasjon, kunstens kraft og kjærlighetens mot: like fandenivoldsk som den er omveltende.

Álvaro Lafuente (Sebastián) & Miguel Bernardeau (Rafael Rodríguez Rapún).

For The Black Ball er i stand til å ta opp langt flere temaer enn undertrykkelsen av "nye skikker" i disse årene. Ingenting slo meg som unødvendig, verken visuelt eller i handlingen, noe som ofte skjer med spansk film. Og det er ikke "overdreven beskjedenhet", slik Closes karakter definerer vår nasjonale kulturskam, men ren eleganse. Penélope Cruz' korte rolle som kunstneren Nené Romero fortjener faktisk også en egen omtale; hun er et fantastisk ess i ermet som blåser nytt liv i filmen med sin chulería og sine sangtekster som hun spytter i ansiktet på mobberne, som naturlig nok blir tatt på sengen av sin egen forelskelse i hennes skjønnhet.

Dermed er den også tidvis morsom, autentisk, selv om jeg føler at den mister rytmen noe i midtpartiene og sikkert vil slå noen som kjedelig, for bokstavelig i sin symbolikk eller overdrevent hyperbolsk. For meg fremstår La Bola Negra som en smart, teknisk fremragende og minutiøst detaljert film, som er kraftfull og poetisk, og som bidrar til å utvikle og befeste Los Javis' filmskaping. Til slutt, mens den kalde snøen falt, forlot vi alle kinoen med tilbakeholdne følelser, vel vitende om at vi nettopp hadde vært vitne til noe helt spesielt.

Penélope Cruz som Nené Romero.