The Black Phone 2 leverer en sårt tiltrengt hit for Blumhouse
Oppfølgeren har hatt en sterk åpningshelg på billettkontoret.
Etter en rekke kinosuksesser ser det ut til at Blumhouse endelig har en hit på gang igjen med Scott Derricksons The Black Phone 2. I løpet av helgen klarte filmen å skrape sammen hele 42 millioner dollar globalt på kino - og utkonkurrerte dermed originalen, i hvert fall på hjemmebane.
Dette lover selvsagt godt for oppfølgeren, som angivelig bare kostet rundt 30 millioner dollar å produsere - eksklusive markedsføring. Og etter noen snubler er dette virkelig en veldig velkommen seier for Blumhouse etter slike som M3GAN 2 klarte ikke å blåse opp på noen meningsfull måte.
Studioet har faktisk vært veldig gjennomsiktig og ærlig om å slippe ballen med M3GAN, prøve for hardt og utvide omfanget for mye utover det som fikk den elskede originalen til å fungere så bra.
Har du sett The Black Phone 2 ennå?