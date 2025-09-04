The Black Phone 2 ser mørkere, blodigere og skumlere ut enn noensinne i denne nye traileren

HQ

Den splitter nye traileren for The Black Phone 2 har endelig blitt sluppet - og ikke overraskende har den maskerte morderen vendt tilbake fra de døde. Denne gangen ser det enda mørkere og skumlere ut, med sterke Nightmare on Elm Street-vibber hele veien. Som ærlig talt ikke er en dårlig ting i det hele tatt. Scott Derrickson regisserer igjen og skrev manuset sammen med C. Robert Cargill, basert på karakterer skapt av Joe Hill. Mason Thames og Madeleine McGraw gjentar sine roller som søskenparet, mens Ethan Hawke er tilbake som den skremmende mannen bak masken.

Filmen har premiere 17. oktober - perfekt timing for høstens frysninger og Halloween - og filmens synopsis avslører at Gwen, som nå er 15 år, plages av mareritt og urovekkende syner etter å ha mottatt anrop fra den svarte telefonen. Sammen med broren Finn undersøker hun en vinterleir der tre gutter blir forfulgt, og møter Grabber selv - som har blitt enda mektigere i døden.