The Black Phone regissør vil lage en oppfølger, men ikke uten Ethan Hawke

Mange av oss ble overrasket over regissør Scott Derricksons The Black Phone. En utmerket liten thriller, ikke minst takket være Ethan Hawke i rollen som filmens slemme gutt The Grabber, sjarmerte filmen kinogjengerne og spilte inn 161 millioner dollar. Ikke verst med tanke på filmens relativt beskjedne budsjett på rundt 17 millioner dollar.

Da er det kanskje ikke overraskende at Blumhouse er interessert i en oppfølger, noe regissøren selv er åpen for. Men kravene er klare, det kommer ikke til å skje uten Ethan Hawke, noe Derrickson gjorde klart i et intervju med CB der han sa:

"Jeg kan si så mye at jeg ikke ville laget en Black Phone-oppfølger uten Ethan. Jeg tror ikke det ville vært noen vits i å gjøre det."

Også Joe Hill, som er forfatter til originalhistorien, er sugen på en oppfølger og har sagt følgende om det:

"Det har vært noen veldig, veldig gode samtaler om en oppfølger. Og saken er at så snart jeg så masken, som ble designet av Tom Savini og Jason Baker, tenkte jeg: 'Hvis denne filmen blir en suksess, blir det en oppfølger', fordi masken er så ikonisk."

"Den er som Freddy Kruegers hanske, den er som Michael Myers' maske, det er bilder, ikoniske bilder, som hjemsøker folks søvn. Og i skrekkfilmene er det ingen av typer som Jason Voorhees og Freddy Krueger, Frankenstein og Dracula som forblir begravet."

"Vi har snakket om hvordan vi kan lage en oppfølger som ikke suger. Hvordan lage en oppfølger som ikke gjør den forrige filmen billigere, som fortsatt er skummel, som fortsatt er intens, som føles organisk."

Hva syntes du om The Black Phone, og vil du se en oppfølger?