The Blood of Dawnwalker har allerede solgt over en million eksemplarer

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Det ser ut til at fansen har tatt godt imot utvikleren Rebel Wolves' debutprosjekt, og vi sier dette fordi « The Blood of Dawnwalker avsluttet sine første dager på markedet med å offisielt passere milepælen på én million solgte eksemplarer.

Denne bragden ble kunngjort lørdag 5. september, noe som tyder på at det totale salget nå er høyere, men nøyaktig hvor mye høyere er uklart. Det vi kan konkludere med er at Rebel Wolves allerede opplever god kommersiell suksess med sitt ambisiøse første prosjekt, som har store ambisjoner og mål de håper å oppnå på sikt.

Hvis du ennå ikke har spilt « The Blood of Dawnwalker, må du ikke gå glipp av vår fullstendige og strålende anmeldelse av spillet, som nå er tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X/S.