The Blood of Dawnwalker Modder fjerner tidsbegrensningen, tusenvis strømmer til for å laste ned moden

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The Blood of Dawnwalker The Blood of Dawnwalker kan virke som et typisk RPG med åpen verden når du først kommer ut i de vakre omgivelsene i Vale Sangora. Men hvis du bruker for mye tid på å nøle, vil du snart innse at du begynner å gå tom for dager til å redde familien din fra vampyrherren Brencis, som er hovedmålet ditt. Tidsmekanikken er noe som gjør « » unikt, men det er også en funksjon som har vakt en del kontrovers.

Modderen Caites’ Better Story Timer løser dette ved å tredoble tiden Coen har til å redde familien sin, fra 30 til 90 dager. Det betyr at du får mye mer tid til å utforske verden, fullføre sideoppdrag og oppgradere Coens ferdigheter i ro og mak. Det fjerner imidlertid også det som gjør « » så unikt, for uten tidspresset blir det et ganske typisk fantasy-RPG med åpen verden.

Tidsmekanikken er noe som har delt spillere i to leire. De som elsker å fullføre alt før de går videre med hovedoppdraget, føler at de ikke kan spille slik de ønsker, mens andre synes det er en forfriskende vinkling på en etablert sjanger. På Reddit spør The Blood of Dawnwalker brukeren Think_Algae_1739 om de som kritiserer tidsmekanikken, spiller et annet spill. «Tidsmekanikken har blitt fremhevet av Rebel Wolves helt siden dette spillet ble kunngjort. Det er bokstavelig talt kjernemekanikken i dette spillet. Jeg forstår ikke hvordan noen av dere ikke har innsett dette», skrev vedkommende.

Uansett om du er fan av tidsbegrensningen eller ikke, nå som Caites’ mod er tilgjengelig, kan PC-spillere i det minste selv bestemme hvordan de vil takle historien i The Blood of Dawnwalker.