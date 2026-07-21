The Blood of Dawnwalker Oppfølgerne vil hoppe til nye tidsperioder, litt på samme måte som i Assassin’s Creed

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Selv om det første spillet ikke er ute ennå, tenker regissøren av «The Blood of Dawnwalker», Konrad Tomaszkiewicz, allerede på oppfølgere. Vi kommer ikke til å holde oss til det 14. århundret, slik en teaser fra Summer Game Fest antydet. Vi kommer heller ikke til å hoppe rett inn i moderne tid, slik den CGI-traileren viste. I stedet vil hovedpersonen vår, Coen, hoppe mellom ulike epoker, oppleve forskjellige kulturer og finne ut hvordan blod smaker i alle verdenshjørner.

Det kan høres veldig ut som «Assassin’s Creed», der spillene utspiller seg i ulike historiske epoker. Men i et intervju med Eurogamer forklarte Tomaszkiewicz at han foretrekker å sammenligne det med et annet medieverk. «Jeg vil helst bruke Interview with the Vampire som sammenligning, fordi det er mer fantasi knyttet til akkurat denne tilnærmingen, og det er mer historiefortelling i dette. Assassin's Creed er et kult spill, men fra mitt perspektiv er det som om det er separate historier og separate helter, og vi ønsker å fortelle historien om akkurat denne helten og hans eventyr, samt handlingen gjennom alt dette.»

En ny tidsperiode er allerede valgt for det neste spillet, avslørte regissøren, og handlingsbuerne for de neste spillene er også bestemt. Mye av dette vil selvfølgelig avhenge av valgene du tar i * The Blood of Dawnwalker*. Utvikleren Rebel Wolves ser ut til å ha satt seg en ganske stor utfordring, ettersom de har valgt en «Mass Effect»-lignende overføring av lagringsfiler fra det originale spillet til oppfølgerne, slik at du får ta konsekvensene av dine valg.

«The Blood of Dawnwalker slippes 3. september for Xbox Series X/S, PS5 og PC.