The Blood of Dawnwalker Regissøren tror at de fleste vil spille spillet på samme måte som Guitar Hero

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I likhet med mange actionspill og action-RPG-er i dag vil « The Blood of Dawnwalker gi deg muligheten til å parere motstandernes angrep. I stedet for at dette bare skal være ett av flere defensive alternativer du har i kamp, ser det ut til at det vil bli en sentral del av spillopplevelsen i Rebel Wolves’ ambisiøse debut. Spillregissøren Konrad Tomaszkiewicz tror i alle fall at det vil bli vanedannende, ettersom han har sammenlignet parering med «Guitar Hero».

«[Pareringssystemet er litt som ‘Guitar Hero’], der du i begynnelsen ikke klarer å trykke på riktig knapp, men senere spiller du disse virkelig vanskelige sangene,» sa Tomaszkiewicz til Edge (via GamesRadar). Sammenligningen med Guitar Hero går litt utover rytmen i knappetrykkene dine, siden du må holde øye med skjermen hele tiden for å se hvilken retning angrepene kommer fra. Du kan ikke bare trykke på pareringsknappen om og om igjen og håpe at du skal vinne, slik du for eksempel gjør i kampsystemet i Batman: Arkham.

«Når du begynner å bli vant til retningsbasert kamp, er det så kult at vi tror de fleste vil spille på denne måten,» la Tomaszkiewicz til. Retningsbasert kamp kan justeres i The Blood of Dawnwalker, men det virker som om det vil gjøre kampene i spillet mye mer spennende hvis du spiller det på «Guitar Hero»-måten.