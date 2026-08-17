The Blood of Dawnwalker Regissøren tror at de fleste vil spille spillet på samme måte som Guitar Hero
Siden pareringssystemet er inspirert av den rytmiske musikkserien, tror Konrad Tomaszkiewicz at de fleste vil ta det til seg og elske det.
I likhet med mange actionspill og action-RPG-er i dag vil « The Blood of Dawnwalker gi deg muligheten til å parere motstandernes angrep. I stedet for at dette bare skal være ett av flere defensive alternativer du har i kamp, ser det ut til at det vil bli en sentral del av spillopplevelsen i Rebel Wolves’ ambisiøse debut. Spillregissøren Konrad Tomaszkiewicz tror i alle fall at det vil bli vanedannende, ettersom han har sammenlignet parering med «Guitar Hero».
«[Pareringssystemet er litt som ‘Guitar Hero’], der du i begynnelsen ikke klarer å trykke på riktig knapp, men senere spiller du disse virkelig vanskelige sangene,» sa Tomaszkiewicz til Edge (via GamesRadar). Sammenligningen med Guitar Hero går litt utover rytmen i knappetrykkene dine, siden du må holde øye med skjermen hele tiden for å se hvilken retning angrepene kommer fra. Du kan ikke bare trykke på pareringsknappen om og om igjen og håpe at du skal vinne, slik du for eksempel gjør i kampsystemet i Batman: Arkham.
«Når du begynner å bli vant til retningsbasert kamp, er det så kult at vi tror de fleste vil spille på denne måten,» la Tomaszkiewicz til. Retningsbasert kamp kan justeres i The Blood of Dawnwalker, men det virker som om det vil gjøre kampene i spillet mye mer spennende hvis du spiller det på «Guitar Hero»-måten.