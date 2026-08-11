The Blood of Dawnwalker spillet vil inneholde 46 prestasjoner, hvorav 25 allerede er avslørt

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Når « The Blood of Dawnwalker kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S den 3. september, vil fansen få oppleve et ambisiøst eventyr fra en utvikler bestående av tidligere veteraner fra «The Witcher 3: Wild Hunt» hos CD Projekt Red. Det er unødvendig å si at det er store forhåpninger om at Rebel Wolves har laget en skikkelig godbit, og hvis det er tilfelle, vil det sannsynligvis være mange fans som tilbringer time etter time i den mørke og farlige middelalderverdenen som spillet byr på.

I den forbindelse har Rebel Wolves nå delt listen over prestasjoner for * The Blood of Dawnwalker*, slik at du vet hva du må gjøre hvis du vil nå 100 %-merket. Det bør nevnes at dette er Steam-prestasjonene, men som oftest gjenspeiles disse også i Xbox-prestasjonene og PlayStation-trofeene.

Det er 25 synlige prestasjoner og 21 skjulte, og det bør nevnes at disse inneholder spoilere, så les videre på egen risiko. Når det gjelder de synlige prestasjonene, kan du sjekke dem ut nedenfor.

Generelt:



The Blood of Dawnwalker - Fullfør historien.



Throne of Thorns - Oppnå maksimal «Infamy» i Vale Sangora.



Kamp:



Better Safe than Sorry – Hugg hodet av en fiende med Artery Strike mens de også er forhekset med Burning Blood.



Make It Rain – Få en fiende til å eksplodere ved hjelp av en aktiv evne.



Absolutely Insatiable – Ha 3 passive evner utstyrt samtidig.



Untouchable – Utfør 5 perfekte blokkeringer på rad.



Utforsking:



Capture the Flag – Riv ned alle Brencis' flagg.



Fugleperspektiv – Klatre opp i alle tårnene og speid i områdene rundt.



Storbyliv – Besøk byen Svartrau.



Reiselederopplæring – Besøk alle landsbyene i Vale Sangora.



Leveringsforsinkelse – Ødelegg 8 vrakhiri-transportfartøy.



Karakterutvikling:



Glassloft – Nå nivå 50.



Mestring – Oppgrader én evne innen sverdmestring, heksekunst eller vampyrisme til sitt fulle potensial.



Våpenmester – Lås opp en Ultimate Perk i Swordmastery-treet.



Erfarne trollmann – Lås opp en Ultimate Perk i heksekunst-treet.



Nattens skapning – Lås opp en Ultimate Perk i vampyrisme-treet.



Evner:



Dead Man Talkin' – Snakk med en død person ved hjelp av heksekunstferdigheten «Compel Soul».



Shadow Roamer – Reis 1000 meter ved hjelp av vampyriske evner.



Balanced Diet – Slukk tørsten ved å drikke 10 dyr, mennesker eller monstre.



Inventar:



Smuggler – Tjen 1000 denarii ved å selge sølv.



Miser – Samle 5000 denarii. Hva har du tenkt å kjøpe, kompis?



For mer fra The Blood of Dawnwalker snakket vi nylig med medstifteren av Rebel Wolves og fikk vite at innstillingene for fremtidige oppfølgere er helt åpne uten begrensninger.