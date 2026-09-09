The Blood of Dawnwalker Utvikleren jobber allerede med det neste spillet

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Rebel Wolves' debutspill, The Blood of Dawnwalker, ser ut til å ha blitt en suksess. En million eksemplarer på tre dager, mange gode anmeldelser (inkludert vår) og en generelt god mottakelse kunne gitt Rebel Wolves muligheten til å lene seg tilbake og nyte øyeblikket. I stedet er The Witcher-veteranene tilbake i full sving og på jakt etter en ny hovedforfatter.

Ifølge en stillingsannonse lagt ut av Rebel Wolves på den polske spillutvikler-nettsiden SkillShot.pl, jobber studioet «for tiden med et AAA-mørkt fantasy-RPG – den første tittelen i en planlagt saga som utspiller seg i vårt eget splitter nye univers.» Det er sannsynlig at dette er spillet som ble teaset på Summer Game Fest som en del av neste fase i Bloodwalker-sagaen. Stillingsbeskrivelsen avslører ingen vesentlige detaljer om handlingen eller forskjeller fra det første spillet, men hvis du er en erfaren forfatter som ønsker å være med på denne serien, er det verdt å merke seg at du ifølge stillingsbeskrivelsen kan jobbe eksternt fra hvor som helst.

Rebel Wolves har tidligere uttalt at de ønsker å utforske mange andre tidsperioder og miljøer innenfor Dawnwalker-sagaen. Selv science fiction er ikke utelukket, men akkurat nå forestiller vi oss at vi tar et litt mindre sprang med Coens oppfølger, og heller et skritt mot fremtiden. Bare tiden vil vise hvor det eventyret vil føre hen, men vi gleder oss til å se det.