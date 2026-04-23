The Blood of Dawnwalker vil bli gjenstand for en egen live-presentasjon neste uke

Det var mange, mange titler som overrasket oss positivt på Gamescom 2025, men en av de fremtredende titlene var utvilsomt The Blood of Dawnwalker, fra det polske studioet Rebel Wolves, som vi hadde gleden av å intervjue den gangen.

Utviklingsteamet, hvis kjerne består av veteraner fra CDPR, inkludert regissøren Konrad Tomaszkiewicz, jobber med et ARPG med en unik stil som lover action, spenning og spektakulær kamp, å dømme etter videoene de har delt så langt. Og neste uke kan vi finne ut mye mer.

Konrad Tomaszkiewicz kunngjorde selv via LinkedIn at de neste uke vil være vertskap for et stort live-arrangement kalt Road to Launch for The Blood of Dawnwalker, som vil bli streamet via studioets offisielle kanaler på Twitch og YouTube 28. april kl. 17:00 BST/18:00 CEST. Vi vet fortsatt ikke med sikkerhet hva vi får se der, men det ser ut til at det vil inkludere kommentarer fra forskjellige medlemmer av utviklingsteamet, samt et glimt av nye mekanikker og muligens en fast utgivelsesdato for 2026.

Vi trenger ikke å vente lenge for å finne ut av det. Sjekk ut teaseren for Road to Launch for The Blood of Dawnwalker nedenfor.