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The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker vil få gratis, men «mindre» DLC etter lanseringen

Hovedmålet for Rebel Wolves' debutspill er at det skal bli populært og innbringende nok til å holde selskapet gående frem til oppfølgeren.

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The Blood of Dawnwalker Det er bekreftet at spillet vil få DLC, men hvis du håpet på store utvidelser fra de tidligere Witcher 3-utviklerne som jobber med vampyrspillet, bør du kanskje tenke om igjen. I stedet er det bekreftet at vi vil få gratis, men mindre DLC-tilbud, uten at det foreløpig er gitt mange flere detaljer.

I et intervju med det polske mediet PAP Biznes (via MP1st) sa Rebel Wolves-sjef Konrad Tomaszkiewicz at Rebel Wolves, utvikleren av The Blood of Dawnwalker, allerede utvikler en «plan for mindre, gratis DLC.»

«Når det gjelder om det kommer tillegg umiddelbart eller ikke i det hele tatt, har vi nylig startet samtaler om dette temaet for å planlegge en veikart og tidslinje for mindre, gratis tillegg, men vi har ennå ikke tatt en beslutning», sa han. Tomaszkiewicz la til at målet akkurat nå er å holde «kontantbeholdningen» høy, slik at de allerede avslørte og planlagte oppfølgerne i forskjellige epoker og med forskjellige kulturer kan lages.

Allerede har 1,5 millioner spillere lagt The Blood of Dawnwalker til ønskelisten, så hvis Rebel Wolves klarer å lykkes, kan vi se stor interesse for dette vampyr-RPG-spillet. Vi vil først vite det sikkert når det lanseres i september.

The Blood of Dawnwalker

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