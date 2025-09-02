The Blood of Dawnwalker's har et "komplisert nett" av avslutninger

HQ

The Blood of Dawnwalkers fortelling har fascinert oss helt siden utvikleren Rebel Wolves avslørte hvordan det ville være basert på en ganske streng tidsplan. Som vi vet fra vårt intervju med spillets regissør, er tid mer av en valuta i The Blood of Dawnwalker, men selv om klokken ikke tikker konstant, står du fritt til å fullføre spillet så raskt du vil.

I en samtale med IGN ble kreativ direktør Mateusz Tomaszkiewicz spurt om hvordan dette påvirker slutten på spillet. "Dette er et veldig komplisert nett av forbindelser," sa Tomaszkiewicz. "Jeg kan fortelle deg at designeren som jobber med avslutningene er ... la oss si memet av [Charlie Day fra It's Always Sunny in Philadelphia] med det røde båndet. Det er i bunn og grunn ham. Det er veldig gøy, men det er mye å holde styr på."

Det er også lagt opp til oppfølgere med The Blood of Dawnwalker, ettersom Rebel Wolves ønsker å vise frem mer av den skjulte, overnaturlige verdenen den har etablert med Coens første kapittel. "Det er mye mer i IP-en enn bare vampyrer, for å si det sånn," sier Tomaszkiewicz. "Det er en hel skjult verden som vi ikke utforsker med vilje i dette første spillet. Vi ønsker å legge igjen mye drivstoff til oppfølgerne og så videre. Men vi legger igjen brødsmuler og hint om disse tingene. Så ja, vi har en generell idé om hvor vi ønsker å ta Coen."

The Blood of Dawnwalker slippes i 2026 for Xbox Series X/S, PS5 og PC.