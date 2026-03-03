HQ

Noen ganger dukker det opp overraskelser. Jeg hadde ikke lest noe om The Bluff på forhånd, men snublet over den ved en tilfeldighet da jeg som vanlig scrollet gjennom filmnyheter på nettet. Dagen før den ble lansert på Prime. Vi er virkelig bortskjemte i strømmetiden. På godt og vondt. Det er stressende å prøve å holde tritt med alt som slippes, og jeg kan savne de gode, gamle dagene. Du vet... Da det ble sluppet én episode i uken. En sesong av The X-Files endte med "To be continued..." og en evighet med venting. Eller da filmer faktisk gikk på kino i mer enn to måneder, og det noen ganger kunne gå nesten et år mellom kinopremieren og VHS-utgivelsen (VHS! Du vet. Forgjengeren til DVD. Forgjengeren til Blu-ray. Forgjengeren til digitaliseringen. Herregud).

Nok om det. Uansett, jeg ble positivt overrasket av The Bluff. Jeg har ikke vært på sjørøvereventyr på veldig lenge, og det var ikke før filmen startet at jeg innså hvor mye jeg faktisk har savnet å henge i Karibia med musketter, skjeggete, gryntende gamlinger og bølgende hav. Og skuespillerne. Vi har Priyanka Chopra Jones (Heads of State) i hovedrollen som Ercell, fiskerkona med en fortid hun håpet å holde begravd i sanden. Karl Urban (The Boys, etc., han trenger knapt noen introduksjon) som Connor, den skjeggete, hevngjerrige kapteinen som går i land på Cayman Brac på jakt etter gull og vold. Temuera Morrison (selveste Boba Fett) som Connors høyre hånd.

Dette eventyret begynner svært lovende. Det er stilig, nervepirrende og skuespillerne er solide. Vi får ikke mange rolige øyeblikk, og blodet begynner å sprute med en gang. The Bluff er en voldelig film. Veldig voldelig. Og jeg synes det er underholdende. Til tider føles det som om de prøver litt for hardt. Kanskje for å maskere visse andre feil. Men det er klart. Spenningen er konstant, og Ercells forvandling fra uskyldig fiskerkone med et stille liv til den indre løvinnen med en meget stor voldskapasitet er underholdende, men veldig forenklet. Og det er i tråd med hele filmen. Spilletiden er på litt over 100 minutter, noe jeg synes er synd.

Dette er en annonse:

Det hadde vært en fordel å utvikle et mer detaljert plott. Mer karakterutvikling. Flere vendinger. Det føles som et hastverksarbeid og slutter før det virkelig kommer i gang. Til tider føles det som en forlenget pilot til en ny tv-serie. Og det føles som et tap. For det er så mye her som faktisk fungerer. Som er fornøyelig. Men jeg skulle ønske jeg hadde en grunn til å like den mer enn jeg til slutt tillater meg å gjøre. For bak tempoet, dialogskiftene, hemmelighetene og alle de kreative, blodige dødsfallene, ekkoer skattekisten ganske tomt.

Men det er klart. Som underholdning for øyeblikket, i en tid hvor vi er bortskjemte med påkostede strømmefilmer, fungerer den fortsatt helt fint. Popp litt popcorn, skjenk et glass karibisk rom (eller cola!) og bli med. Det blir ikke kjedelig...