The Boogeyman-regissøren vil gjerne filmatisere The Langoliers.

HQ

I fjor sommer skremte filmatiseringen av The Boogeyman uventet vettet av kinogjengerne og ble en overraskende suksess for regissør Rob Savage og studioet. Dette har nå fått ham til å rette oppmerksomheten mot andre historier skrevet av Stephen King, nærmere bestemt The Langoliers, som var en av mange historier i novellesamlingen Nightmares.

For de som husker det, ble den også filmatisert på midten av 90-tallet i likhet med It, The Crackers og Time of the Plague, serier som helt klart er et produkt av sin tid og kanskje ikke helt holder mål i dag. Men nå vil Savage yte Langoliers rettferdighet og få oss til å glemme "kjøttbollemonstrene". I stedet ser han potensialet for en kosmisk skrekkfilm med mange skumle øyeblikk.

Han sier følgende til Comicbook:

"Vi har en fantastisk idé om å utvikle den fra novellen. Av alle King-novellene som har blitt filmatisert, tror jeg aldri den har blitt gjort rettferdighet. Den leker med ideer som jeg aldri har sett utforsket i en skrekkfilm. Ideen om tid, og tid som forfaller, og disse skapningene som spiser tiden som er igjen - det er en så stor, kosmisk skrekkfilm som egner seg så godt til film."

Har du lyst til å se en ny versjon av The Langoliers, og hva er dine beste minner fra den gamle 90-tallsserien?