The Book of Boba Fett er ikke The Mandalorian Season 3

Da Disney og Lucasfilm offentliggjorde fremtidsplanene de har for Star Wars var de mistenkelig tause om tredje sesong av The Mandalorian. Dette fikk mange til å spekulere etter å ha sett siste episode av The Mandalorian sin andre sesong, hvor det ble klart at noe kalt The Book of Boba Fett ville komme neste desember. Siden dette er samme tidsrom tredje sesong av The Mandalorian vil starte har mange lurt på om The Book of Boba Fett og sesong tre er det samme. Nå har vi fått svar.

De to selskapene kan nemlig bekrefte at The Book of Boba Fett er en helt ny serie som skal starte på Disney+ en gang neste desember. Som forventet vil denne foregå i samme periode som The Mandalorian, og det er selvsagt Temuera Morrison og Ming-Na Wen som har hovedrollene. Produksjonen skal allerede være i full gang, mens produksjonen av The Mandalorian Season 3 først starter på nyåret.