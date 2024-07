The Book of Boba Fett-stjernen prøver å overtale Lucasfilm til en oppfølger

The Book of Boba Fett ble ikke helt den tilbakekomsten folk hadde drømt om, og siden den siste episoden av sesong én ble sendt har det vært stille rundt serien. En som imidlertid ikke har gitt opp håpet, er seriens stjerne Temuera Morrison, som i et intervju avslørte at han fortsatt prøver å overbevise Lucas Film om å lage en sesong to, selv om det ser ut til å være en minimal sjanse for at det vil skje.

HQ

Da han ble spurt av en fan på en filmkonferanse han deltok på, om hvordan det var å jobbe med Ming-Na Wen som spiller Fennec Shand, svarte han :

"Både hun og jeg ville jobbe ganske hardt i håp om at de kunne fortsette og lage en 2'er og en 3'er og en 4'er og en 5'er og en 6'er og en 7'er. Det trengs mer dytting, men uansett ..."

Han fortalte oss også hvor takknemlig han er for å ha fått rollen som en klassisk Star Wars-karakter, men at han i dag ville ha gjort noen ting litt annerledes.

"Nå som jeg ser tilbake på det, vet jeg ikke, det er bare en av de tingene. Når man ser tilbake, er alt bra, men det er noen ting jeg kanskje skulle ha gjort litt annerledes. Men igjen, bare det å få jobbe med Jon og være en del av Mandalorian-familien har vært helt fenomenalt. Jeg snakker altfor mye. I begynnelsen prøvde jeg faktisk å gi replikkene mine videre til Ming-Na Wen. Jeg sa: "Unnskyld meg, regissør, men jeg føler virkelig at Ming-Na burde si disse replikkene, for jeg vil være mystisk. Jeg vil være stille. Vi måtte fylle ut hullene og gi ut litt informasjon om Boba, men ja, jeg tror jeg snakket litt for mye."

Hvis han kan overbevise Lucas Film, skulle han gjerne sett at sesongen handlet om Bobas jakt på Mace Windu. Han forklarer det på denne måten :

"Som ung tenåring, farløs og på vei til å finne sin egen vei, har han en del problemer på skuldrene. Jeg tror det er best at vi gir Jon Favreau beskjed om at vi bør ha en ny serie der jeg begynner å lete etter Mace."

Vi får se om han klarer å slite ut dem som holder seriens fremtid i sine hender.