The Book of Boba Fett-stjernen vet ikke om det blir en ny sesong

Temuera Morrison var som kjent ansiktet bak masken til den titulære antihelten i The Book of Boba Fett. En serie som, til tross for blandede kritikker gjorde det bra hos publikum for Disney og deres strømmetjeneste - og hvis andre sesong har vært i produksjon siden i fjor. I hvert fall hvis man skal tro ryktene.

HQ

Men et år har gått siden da, og fra Disneys side har det vært utrolig stille. Ikke så mye som et pip har vært å høre om seriens status, og i et nytt intervju med Newshub innrømmer Temuera nå at han selv ikke har hørt et ord fra Disney om fortsettelsen av The Book of Boba Fett.

"Jeg har ikke hørt noe ennå. Jeg vet ikke engang om det kommer til å bli en sesong 2. Jeg vet ikke hva som skjer. Vi er på vei ut av denne nedetidsperioden, så jeg tror alle er i ferd med å finne seg til rette igjen, og alt går tilbake til budsjetter og hva de vil gjøre og hvor mye alt koster. Jeg vet virkelig ikke. Etter fansen jeg har møtt å dømme, vil alle ha en sesong 2 av Boba Fett, men jeg vet ikke hva som kommer til å skje."

Hva synes du om Book of Boba Fett, og håper du på en ny sesong?