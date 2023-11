The Book of Eli-regissøren: "Ekte filmskapere ville aldri finne på å samarbeide med Marvel"

HQ

Albert Hughes, mannen bak Menace II Society, From Hell, The Book of Eli og nå sist Continental, la ikke fingrene imellom under et intervju med podcasten Happy Sad Confused. Han langet ut mot Marvel Studios og proklamerte at "ingen ekte filmskaper noensinne ville ønske å jobbe med dem". I løpet av diskusjonen sa han:

"Jeg har vært i samtaler med det åpenbare studioet om superheltfilmer et par ganger, men jeg har alltid følt meg ukomfortabel fordi jeg visste at det var et system. Og de er veldig hyggelige, og jeg gikk gjennom en lang prosess. Jeg tok faktisk for meg alle filmene deres og la dem inn i et regneark og analyserte billettinntektene, så på tittelscoren, hvor VFX-filmene rangerte, jeg måtte gjøre et dypdykk i dem."

Han fortsatte med å beskrive hvordan han valgte å ikke være en del av Marvel s kontrollerte arbeidsmåte.

"Og jeg kom, halvveis, ikke veldig nær, halvveis i prosessen, og jeg sa: 'Nei, jeg ville implodere av den kontrollerte verdenen og ikke kunne gjøre det jeg gjør'. Og jeg skjønner ikke hvorfor en ekte filmskaper ønsker å være en del av det systemet. Jeg skjønner hvorfor oppkomlingene vil det, og de gjør en god jobb med å finne folk til rett tid. Men jeg tror jeg hadde implodert."

Hughes gikk deretter mer i detalj og sa

"Så hvis du blir ansatt på grunn av deg selv og det du gjør og det du bidrar med, har jeg i det siste vært i en situasjon der jeg har blitt pirket på, og det er som om de sier: 'Å, dere vil egentlig ikke ha det jeg gjør'. Det var å krysse av i en boks for dem, og dette kommer ikke til å fungere. Og det gikk ikke; jeg måtte slutte i den jobben. Jeg kjente lukten av det ganske tidlig og sa: 'Nei, dette er ikke noe for meg'."

Og det har blitt tydelig at Marvel har en bestemt måte å jobbe på med regler som skal følges, men samtidig virker det som om regissørene (de fleste av dem i hvert fall) får stort spillerom til å sette sitt eget preg på filmene, noe som i hvert fall har vært tydelig i Taika Waititis produksjoner.

Hva synes du, bør Marvel lempe på de strenge reglene for å tillate mer kreativ frihet?