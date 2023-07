HQ

Vi vet alle hvordan det er å fortape seg i en god bok, men utvikleren Do My Best tar dette konseptet til et nytt nivå med eventyrspillet The Bookwalker: Thief of Tales. I dette spillet spiller du som en forfatter og tyv som har den overnaturlige og særegne evnen til å dykke inn i bøker og bli en del av den verdenen de beskriver. Hvorfor? For å gjøre en lang historie kort: Hovedpersonen Etienne Quist har havnet i trøbbel med noen slemme folk, og for å betale av en gjeld får han i oppgave å fullføre seks oppdrag som hver krever at Quist skaffer seg en fiktiv gjenstand fra en bok for å redde skinnet sitt fra en ublid skjebne. Dette tar Quist med til fantasiverdener, sci-fi-verdener, det ville vesten og mye mer, og hver gang må du løse en rekke gåter og problemer for å finne den ønskede gjenstanden.

En stor del av The Bookwalker dreier seg om å utforske omgivelsene og nivåene, kommunisere med NPC-er, plukke opp gjenstander og samhandle med verden for å oppdage hemmeligheter og godbiter. Denne delen av spillet legger virkelig til rette for interessante narrative tråder og overbevisende karakterer, og vever inn noen mer overordnede moralske temaer som får deg til å stille spørsmål ved din rolle som en ekte person som permanent endrer og forandrer forløpet til allerede skrevne og publiserte historier ved å trekke deler av dem ut i den virkelige verden. Ettersom The Bookwalker ikke er en tittel med mange sideoppdrag og ekstra fortellinger, føles hver enkelt fortelling veldig komplett og detaljert, og du kan fortape deg i de korte verdenene som utspiller seg i hver av de unike bøkene som lander på Quists dørstokk.

Men historiene og fortellingen er ikke det eneste som fenger i The Bookwalker. Oppgavene du blir stilt overfor, og hvordan de kan løses, er noe av det mest underholdende i spillet. Noen ganger vil en gåte for eksempel kreve at du leter i nærmiljøet etter et batteri som er nødvendig for å åpne en dør, mens andre ganger må Quist bokstavelig talt gå ut av boken og finne en gjenstand fra den virkelige verden (f.eks. en spade) for å komme videre. Det faktum at The Bookwalker spiller på to virkelighetsplan, gjør det mulig å være virkelig kreativ, selv om løsningen på de fleste gåtene er ganske enkle og lite komplekse.

Når det er sagt, selv om det ofte mangler utfordringer, er det viktige avgjørelser som må tas, og disse vil påvirke andre deler av spillopplevelsen. Du kan for eksempel forsøke å åpne en dør med en låsepirk for å slippe å finne nøkkelen eller lage et kraftigere verktøy, for eksempel et brekkjern, for å lirke opp døren. Men hvis dirken går i stykker, har du ingen enkel måte å erstatte den på, og det kan stenge noen dører for Etienne i fremtiden, siden han kanskje ikke kan bruke dirken til å åpne en kiste som ikke kan åpnes med et brekkjern. Disse små avgjørelsene er med på å gjøre The Bookwalker til en bedre opplevelse.

Jeg vil imidlertid si at kampene ikke er spesielt gode, men samtidig er de heller ikke en veldig stor del av spillet. Av og til blir Etienne dratt inn i en kampsekvens, som baserer seg på svært rudimentær turbasert strategi. Du bruker angrep og bevegelser som påfører spesifikke mengder skade eller forårsaker statuseffekter, og må beseire en samling fiender samtidig som du holder styr på Etiennes helsestang og blekkstang - som er svært lik en mana- eller energistang som brukes i andre taktiske strategispill. For å angripe må Etienne bruke blekk, men han har bare en begrenset mengde blekk, og derfor må han også bruke syphon-angrep for å få tilbake litt blekk før neste store angrep. Alt dette høres ut som om kampene er ganske kompliserte, men i realiteten er det bare å bedøve alle fiendene, syphonere én, bedøve dem igjen, syphonere og gjenta dette, og det er bare unntaksvis at du må bruke en helbredende gjenstand for å få Etienne til å bli frisk. Som sagt er dette heldigvis ikke en veldig fremtredende del av spillet.

Selv om kampene ikke er fantastiske, er hovedproblemet med The Bookwalker de mange ytelsesproblemene som bryter innlevelsen og frustrerer spilleren. Alt fra å kjempe med markøren for å få den til å styre nøyaktig dit du vil at Etienne skal gå, til interagerbare gjenstander og objekter som ikke fungerer, til feil som tvinger deg til å starte spillet på nytt - det er mange småproblemer som stadig hoper seg opp, og etter min erfaring blir disse eksponentielt verre hvis du prøver å spille på PC med en kontroller. Mus og tastatur har sine demoner, men kontrolleren er det aller helligste av et irriterende ytelseshelvete.

Men selv om det ikke er feilfritt på noen måte, er konseptet unikt nok og gameplayet engasjerende nok til at jeg synes The Bookwalker: Thief of Tales er en veldig interessant indietittel. Med mer finpussing kan dette bli noe helt spesielt, og jeg håper Do My Best tenker på en eventuell fortsettelse av serien, for det føles som om de har noe spesielt her. Uansett, med The Bookwalker tilgjengelig akkurat nå på Game Pass, vil jeg absolutt anbefale å tilbringe noen timer med dette spillet, spesielt i løpet av denne jevnere juli måned vi er inne i nå.