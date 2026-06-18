The Boroughs, den nye serien fra skaperne av Stranger Things, er avlyst etter én sesong

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Netflix har kansellert The Boroughs, den neste serien fra Stranger Things-skaperne The Duffer Brothers, etter bare én sesong. Serien, som hadde Bill Pullman, Alfred Molina, Geena Davis, Denis O'Hare og flere i hovedrollene, ble kalt «Stranger Things med pensjonister», da den fulgte en gruppe pensjonister som må hindre en overnaturlig skapning i å stjele tid.

Serien, som ble skapt av Jeffrey Addiss og Will Matthews, hadde Matt og Ross Duffer med som utøvende produsenter. Den var planlagt å kjøre den i tre sesonger, og store deler av rollebesetningen og forfatterne var klare for en ny sesong. Som Deadline rapporterer, kan beslutningen om å legge ned serien komme som et lite sjokk, med tanke på at manusarbeidet for sesong 2 allerede hadde startet. Det påpekes at dette er noe som ofte skjer med høyprofilerte serier.

The Boroughs kom rett i kjølvannet av seriefinalen til Stranger Things og plasserte seg perfekt i den nisjen der en gruppe uventede helter tar opp kampen mot en overnaturlig trussel. Serien trakk 5,6 millioner seere i åpningshelgen, noe som førte til totalt 9,5 millioner seere i løpet av den første uken. Seertallene falt imidlertid raskt, noe som betyr at selv om millioner fulgte med på serien, kunne ikke Netflix helt rettferdiggjøre prislappen som fulgte med The Boroughs.