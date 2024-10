The Bourne Dilemma bekreftet som neste film i serien

HQ

Matt Damon er tilbake igjen i det som blir den sjette og forventede siste filmen i Bourne-serien. Dette bekreftes av Production Weekly, som oppgir regissør Edward Berger som hovedansvarlig for den neste Bourne-produksjonen.

Forhåpentligvis kan Berger bringe litt nytt liv inn i franchisen, for etter de to heller lunkne filmene, The Bourne Legacy og Jason Bourne, er det behov for forandring. Det store spørsmålet er om publikum fortsatt er interessert i Bourne og hans eventyr.

Gleder du deg til mer Bourne, eller føles karakteren sliten og passé?