The Boy and the Heron forventes å innta førsteplassen i USA med en åpningsomsetning på over 10 millioner dollar

HQ

Hayao Miyazakis siste animerte fantasyfilm, The Boy and the Heron, leder for øyeblikket an i USA. På åpningsdagen fredag spilte den inn 5,4 millioner dollar på 2 205 kinoer (inkludert 2,39 millioner dollar i forhåndsvisninger), og den forventes å spille inn over 10 millioner pund i løpet av helgen.

På andreplass ligger The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, som spilte inn 2,5 millioner dollar på fredag. På tredjeplass følger Tohos Godzilla Minus One, som spilte inn 1,8 millioner dollar på sin andre fredag i USA.

Forrige ukes vinner Renaissance: A Film by Beyonce, opplevde en svimlende nedgang på 86 % og falt helt ned til femteplass. Konsertfilmen spilte inn 1,6 millioner dollar i løpet av sin andre helg, noe som er en kraftig nedgang sammenlignet med de 11,5 millioner dollarene som ble spilt inn i forrige uke.

Takk, Deadline.