The Boy and the Heron kommer til Netflix

Netflix ser ut til å ha landet en veldig stor fisk i det animerte rommet. Studio Ghibli Studio Ghiblis siste verk, den Oscar-vinnende The Boy and the Heron, kommer til å debutere på Netflix i de fleste land rundt om i verden.

Det er ennå ikke offentliggjort noen dato for lanseringen, men The Verge skriver at dette kun gjelder Europa, Midtøsten, Afrika, Latin-Amerika og Asia-Stillehavslandene (unntatt Japan), ettersom utgivelsen i USA og Canada i stedet vil skje på HBOs strømmetjeneste Max.

The Boy and the Heron feiret nylig at den ble kåret til årets Best Animated Feature, samtidig som filmen avsluttet kinoløpet med å spille inn nesten 168 millioner dollar på verdensbasis. Hvis du ennå ikke har sett The Boy and the Heron, finner du anmeldelsen vår her og en trailer nedenfor.