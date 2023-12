The Boy and the Heron topper offisielt billettinntektene i USA med en åpning på 12,8 millioner dollar

HQ

Det er offisielt: Hayao Miyazakis The Boy and the Heron har nå toppet billettinntektene i USA med 12,8 millioner dollar åpningshelgen. Filmen har nå passert 114,2 millioner dollar på verdensbasis siden den har spilt inn 101,4 millioner dollar i andre territorier.

På andreplass i kinobesøket kom Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, som fortsatt gjør det bra med tanke på at dette er den fjerde uken. Hunger Games-forløperens amerikanske billettsalg denne uken endte på 9,4 millioner dollar.

Topp fem besto også av Godzilla Minus One, som spilte inn 8,3 millioner dollar, Trolls Band Together, som spilte inn 6,2 millioner dollar, og Wish, som spilte inn 5,3 millioner dollar.

Takk, IGN.